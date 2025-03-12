Зеленський: про санкції проти Росії в разі недотримання зобов'язань говорити рано

Спершу треба, щоб вона ці зобов'язання погодила.

Про конкретні санкції, які застосують проти Росії в разі прийняття нею і порушення домовленості про припинення вогню, говорити зарано. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, на зустрічі української і американської делегації обговорювали всі важливі теми, але точково. Тому говорити про це зарано.

Загалом американська сторона хотіла, щоб Україна продемонструвала готовність до швидких кроків для закінчення війни. В обмін на це США дали слово відновити допомогу, і вони це зробили.

"Стосовно санкцій і тиску на Росію це буде залежати від американської сторони і це буде залежати після їх діалогу з руською стороною, мені так здається", – сказав він.

Він також сказав, що поки що його в Білий дім не запросили.