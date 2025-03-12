Зеленський: тему гарантій безпеки на перемовини зі США піднімали, та про деталі говорити рано

Тему гарантій безпек для України, згадану в спільній заяві після зустрічі української і американської делегацій, піднімали більш детально, ніж згадали в спільній заяві сторін. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент не розкриватиме деталей, оскільки зараз все ще триває процес переговорів стосовно гарантій. Результати, в разі успіху, мають бути закріплені документально.

"Все що є в стейтменті вважаю позитивними сигналами, і там є і про безпеку України. Це говорить про те, що ця тематика обговорювалась. Я отримав максимальні деталі по телефону від моєї команди, але, все ж таки, про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів. Ці 30 днів виділяється саме для того, щоб покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після закінчення війни", – сказав він.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, який брав участь у вчорашніх перемовинах, сказав, що гарантії безпеки зараз обговорюють різні, але вони запобігатимуть будь-якій агресії в майбутньому. За словами голови ОП, американські партнери з розумінням ставляться до думок України.

У спільній заяві України й США про гарантії безпеки не згадали, є лише про те, що президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Найважливіше досягнення зустрічі – відновлення військової допомоги Україні і надання їй розвідданих.