Зеленський про атаку дронів по Москві: це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавня атака дронів по Москві та області це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

“Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами”, – сказав Зеленський.

Також президент прокоментував удари росіян по Кривому Рогу.

“Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Мені кажуть, що в Кривому Розі вже не залишилось готелів. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді – ні, такого не буде”, – сказав глава держави.