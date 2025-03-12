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Зеленський про атаку дронів по Москві: це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами

Глава держави зауважив, що для атаки були використані безпілотники українського виробництва.

Зеленський про атаку дронів по Москві: це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавня атака дронів по Москві та області це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами. 

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів. 

“Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами”, – сказав Зеленський.

Також президент прокоментував удари росіян по Кривому Рогу. 

“Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Мені кажуть, що в Кривому Розі вже не залишилось готелів. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді – ні, такого не буде”, – сказав глава держави.

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