У Москві заявили про масовану атаку українських дронів

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 11 березня щонайменше 58 українських безпілотників здійснили атаку на місто та область.

Як пише Reuters, за версією влади столиці країни-агресора, БПЛА було збито системами протиповітряної оборони в районах Раменське та Домодєдово. Два аеропорти, розташованих в Московській області, вимушено припиняли обслуговування рейсів.

Собянін стверджує, що "руйнувань чи травмованих немає". Натомість моніторингові канали повідомляють про влучання в інфраструктурні об'єкти та публікують відеопідтвердження масштабних пожеж.