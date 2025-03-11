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У Москві заявили про масовану атаку українських дронів

БПЛА спричинили припинення роботи двох аеропортів.

У Москві заявили про масовану атаку українських дронів
Наслідки роботи БПЛА в Московській області
Фото: Telegram / monitor

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 11 березня щонайменше 58 українських безпілотників здійснили атаку на місто та область.

Як пише Reuters, за версією влади столиці країни-агресора, БПЛА було збито системами протиповітряної оборони в районах Раменське та Домодєдово. Два аеропорти, розташованих в Московській області, вимушено припиняли обслуговування рейсів. 

Собянін стверджує, що "руйнувань чи травмованих немає". Натомість моніторингові канали  повідомляють про влучання в інфраструктурні об'єкти та публікують відеопідтвердження масштабних пожеж. 

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