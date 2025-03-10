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Нова оборонна стратегія Болгарії визначає Росію як значну загрозу безпеці

Також оборонна стратегія підтверджує НАТО та Європейський Союз як ключових гарантів інтересів Болгарії. 

Нова оборонна стратегія Болгарії визначає Росію як значну загрозу безпеці
Фото: bgflags.com

Нещодавно ухвалена оборонна стратегія Болгарії визначає, що агресія Росії порушила міжнародні правові норми, дестабілізувала архітектуру європейської безпеки та створила непередбачуване середовище, а сама Росія є значною загрозою національній безпеці. 

Про це повідомляє Novinite.

Також оборонна стратегія Болгарії підтверджує НАТО та Європейський Союз як ключових гарантів інтересів країни. 

Згідно з документом, незалежно від ходу війни в Україні, очікується, що Росія збереже свої амбіції щодо військового паритету із західними країнами. Це, в свою чергу, збільшує ризик ядерної ескалації. 

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Також очікується, що протистояння між Росією та НАТО, зокрема зі США, продовжуватиметься.

У стратегії зазначається, що війна Росії в Україні продовжуватиме погіршувати відносини між РФ та ЄС. Російська економіка зіткнеться зі зростаючими проблемами через санкції ЄС і диверсифікацію джерел енергії, і це послабить позиції Росії на європейських ринках. В результаті економічний тиск може призвести до посилення політичної нестабільності всередині Росії та збільшити ймовірність відновлення “залізної завіси”. 

Щоб врівноважити свій вплив, що зменшується, РФ може активізувати зусилля в інформаційній війні, політичному втручанні та економічному впливі на окремі країни-члени ЄС, щоб створити розбіжності та опір санкціям.

В документі вказано, що довгостроковою метою Кремля залишається не лише блокування євроатлантичної інтеграції України, а й підрив її суверенітету. Подібний підхід можуть також застосувати до Молдови та Грузії.

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