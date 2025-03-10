Армія РФ зруйнувала житлові будинки в Куп'янському районі, — прокуратура

Сьогодні вдень російська армія атакувала місто Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджені чотири житлові будинки.
"О 17:15 під ворожим ударом перебував і Купʼянськ. Під атакою знову були помешкання містян", — зазначають у відомстві.
Унаслідок обстрілів постраждалих немає.
- Також сьогодні окупанти завдали авіаудару по селищу Козача Лопань. КАБ поцілив по приватному житловому сектору.