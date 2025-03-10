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Армія РФ зруйнувала житлові будинки в Куп'янському районі, — прокуратура

Під обстрілами опинилися Куп'янськ Вузловий і райцентр.

Армія РФ зруйнувала житлові будинки в Куп'янському районі, — прокуратура
Фото: gwaramedia.com

Сьогодні вдень російська армія атакувала місто Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджені чотири житлові будинки.

"О 17:15 під ворожим ударом перебував і Купʼянськ. Під атакою знову були помешкання містян", — зазначають у відомстві.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає. 

  • Також сьогодні окупанти завдали авіаудару по селищу Козача Лопань. КАБ поцілив по приватному житловому сектору.  
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