Спецпідрозділ БПЛА Нацгвардії "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії

Легендарний та один із найрезультативніших на полі бою спецпідрозділ БПЛА Національної гвардії України "Lasar's Group" розширюється і оголошує набір на нові вакансії.
Про це LB.ua повідомили у спецпідрозділі.
Пропонуються такі вакансії:
- Оператори FPV-дронів, ударних БПЛА, систем РЕР, аеророзвідники
- Інструктори для навчання нових операторів
- Спеціалісти з РЕР, аналітики, інженери, техніки, оператори БпАК різних типів
- Водії, автослюсарі.
Підрозділ забезпечує максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК); гідні умови служби: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення.
Вимоги до кандидатів:
- Вік - від 18 до 35 років.
- Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань.
- Здатність та бажання навчитися новому.
- Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій;
- Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим;
- Вміння працювати з комп'ютерною технікою та електронними пристроями.
Умови служби:
- Офіційна мобілізація або служба за контрактом;
- Грошове забезпечення: до 130 000 грн на місяць, залежно від поставлених завдань та місця проходження служби;
- Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації;
- Речове та майнове забезпечення, у т.ч. забезпечення засобами індивідуального захисту;
- Технічне забезпечення – сучасні БпЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань;
- Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу учасника бойових дій та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.
Для оформлення необхідно заповнити відповідну анкету і пройти співбесіду.
Контакти підрозділу:
- +38 095 618 51 01 (WhatsApp)
- [email protected]