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Спецпідрозділ БПЛА Нацгвардії "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії

Підрозділ забезпечує максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК). 

Спецпідрозділ БПЛА Нацгвардії "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Легендарний та один із найрезультативніших на полі бою спецпідрозділ БПЛА Національної гвардії України "Lasar's Group" розширюється і оголошує набір на нові вакансії.

Про це LB.ua повідомили у спецпідрозділі.

Пропонуються такі вакансії: 

  • Оператори FPV-дронів, ударних БПЛА, систем РЕР, аеророзвідники
  • Інструктори для навчання нових операторів
  • Спеціалісти з РЕР, аналітики, інженери, техніки, оператори БпАК різних типів
  • Водії, автослюсарі.

Підрозділ забезпечує максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК); гідні умови служби: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення.

Вимоги до кандидатів: 

  • Вік - від 18 до 35 років. 
  • Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань. 
  • Здатність та бажання навчитися новому. 
  • Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій;
  • Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим;
  • Вміння працювати з комп'ютерною технікою та електронними пристроями.

Умови служби:

  • Офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • Грошове забезпечення: до 130 000 грн на місяць, залежно від поставлених завдань та місця проходження служби;
  • Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації;
  • Речове та майнове забезпечення, у т.ч. забезпечення засобами індивідуального захисту;
  • Технічне забезпечення – сучасні БпЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань;
  • Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу учасника бойових дій та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.

Для оформлення необхідно заповнити відповідну анкету і пройти співбесіду.

Контакти підрозділу:

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