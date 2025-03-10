Спецпідрозділ БПЛА Нацгвардії "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії

Підрозділ забезпечує максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК).

Легендарний та один із найрезультативніших на полі бою спецпідрозділ БПЛА Національної гвардії України "Lasar's Group" розширюється і оголошує набір на нові вакансії.

Про це LB.ua повідомили у спецпідрозділі.

Пропонуються такі вакансії:

Оператори FPV-дронів, ударних БПЛА, систем РЕР, аеророзвідники

Інструктори для навчання нових операторів

Спеціалісти з РЕР, аналітики, інженери, техніки, оператори БпАК різних типів

Водії, автослюсарі.

Підрозділ забезпечує максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК); гідні умови служби: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення.

Вимоги до кандидатів:

Вік - від 18 до 35 років.

Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань.

Здатність та бажання навчитися новому.

Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій;

Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим;

Вміння працювати з комп'ютерною технікою та електронними пристроями.

Умови служби:

Офіційна мобілізація або служба за контрактом;

Грошове забезпечення: до 130 000 грн на місяць, залежно від поставлених завдань та місця проходження служби;

Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації;

Речове та майнове забезпечення, у т.ч. забезпечення засобами індивідуального захисту;

Технічне забезпечення – сучасні БпЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань;

Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу учасника бойових дій та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.

Для оформлення необхідно заповнити відповідну анкету і пройти співбесіду.

Контакти підрозділу: