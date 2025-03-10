На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Російські окупанти атакували Чернігівщину з мінометів, ствольної артилерії та ударними безпілотниками. Через обстріли загинув цивільний.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
В одному з прикордонних сіл Сновської міської громади Корюківського району на Чернігівщині загинув 59-річний місцевий мешканець, який допомагав гасити пожежу, яка виникла через ворожий удар.
Також внаслідок російських обстрілів зруйновані будинки та господарчі будівлі у прикордонних громадах Новгород-Сіверського та Корюківського районів.
У Прилуцькому районі внаслідок атаки ударних безпілотників пошкоджено 5 житлових будинків.
За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
- Упродовж вихідних у Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Унаслідок ворожих обстрілів у Медведівці пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфрастуктури, у Тимоновичах та Гірську – приватні будинки.