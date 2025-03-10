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На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Чоловік допомагав гасити пожежу.

На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік
Фото: поліція Чернігівської області

Російські окупанти атакували Чернігівщину з мінометів, ствольної артилерії та ударними безпілотниками. Через обстріли загинув цивільний.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

В одному з прикордонних сіл Сновської міської громади Корюківського району на Чернігівщині загинув 59-річний місцевий мешканець, який допомагав гасити пожежу, яка виникла через ворожий удар.

Фото: поліція Чернігівської області

Також внаслідок російських обстрілів зруйновані будинки та господарчі будівлі у прикордонних громадах Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

У Прилуцькому районі внаслідок атаки ударних безпілотників пошкоджено 5 житлових будинків. 

За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • Упродовж вихідних у Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Унаслідок ворожих обстрілів у Медведівці пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфрастуктури, у Тимоновичах та Гірську – приватні будинки.
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