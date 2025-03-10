На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Російські окупанти атакували Чернігівщину з мінометів, ствольної артилерії та ударними безпілотниками. Через обстріли загинув цивільний.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

В одному з прикордонних сіл Сновської міської громади Корюківського району на Чернігівщині загинув 59-річний місцевий мешканець, який допомагав гасити пожежу, яка виникла через ворожий удар.

Фото: поліція Чернігівської області

Також внаслідок російських обстрілів зруйновані будинки та господарчі будівлі у прикордонних громадах Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

У Прилуцькому районі внаслідок атаки ударних безпілотників пошкоджено 5 житлових будинків.

За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.