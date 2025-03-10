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Голова КМВА доручив припинити евакуацію цивільних автівок під час тривоги

Розпорядження діятиме до кінця воєнного стану.

Голова КМВА доручив припинити евакуацію цивільних автівок під час тривоги
Ілюстративне фото
Фото: t.me/usov_ua/229

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив припинити евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги у столиці.

Про це він повідомив у Telegram.

"Як анонсував раніше - дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", - написав він.

Зазначимо, що раніше КМДА повідомляла, що в столиці за день евакуюють близько 250-350 автомобілів, але під час повітряної тривоги евакуація не здійснюється, виняток - якщо транспорт перешкоджає руху спецтехніки та швидкої допомоги.

Цього тижня в Києві мали розглянути питання руху громадського транспорту та роботи мостів під час повітряних тривог. Також мали обговорити евакуацію приватного транспорту, перепустки та знесення кіосків біля метро. Раніше повідомлялос, що КМВА також пропонує змінити формат перепусток для пересування під час комендантської години і прив'язати їх до цифрового реєстру.

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