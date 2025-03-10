Чоловік несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд.

Учора у Києві на станції метро “Вирлиця” загинув пасажир, який грубо порушив правила користування метрополітеном. Про це йдеться у пресрелізі Київського метрополітену.

Близько 21:30 чоловік несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд. Від отриманих травм він загинув на місці.

Подія сталася приблизно за 70 метрів від платформи, фактично в самому тунелі. Роботи з деблокування пасажира проводили фахівці Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Загалом до ліквідації наслідків залучили близько 20 фахівців різних служб: рятувальників ДСНС, медиків, правоохоронців, працівників метрополітену.

Крім того, роботу трьох станцій метро вчора тимчасово зупинили. “Вкотре закликаємо пасажирів не порушувати правила користування підземкою: не заходити в тунелі, не пересуватися забороненими зонами та не наражати себе на небезпеку”, ‒ додали у підприємстві.