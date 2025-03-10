Вночі "шахеди" пошкодили на Харківщині два підприємства

Вдень через ворожу вибухівку у області загинули троє людей.

Уночі через дронову атаку на Харківщині пошкоджені два цивільні підприємства. У області є загиблі через агресію РФ.

Про це повідомили у ОВА.

О 23:40 в с.Покровське Ізюмського раойну унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу "Шахед" пошкоджено будівлю забійного цеху птахокомплексу та холодильні установки.

Перед цим у с.Верхньозорянське Куп'янського району унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу "Шахед" на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангару. Постраждалих немає.

Близько 16:00 за межами с.Слатине Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 13:00 у с.Івашки Богодухівського району унаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету, який скинув ворожий дрон, загинули три цивільні людини: жінка та двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення.

У с.Борова Ізюмського району унаслідок влучання 1 КАБ по раніше зруйнованій будівлі горіла суха трава на відкритій території.

Пошкоджено 2 приватних будинки, будівлю борівського комунального підприємства, 3 автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом зафіксували пуски трьох КАБ.

Вчора уранці у Борівській ТГ унаслідок обстрілу пошкоджено електропередачі, без електроенергії залишилися 2 населених пункти с. Піски-Радьківські та с. Маліївка. Відновлення триває.