Вночі "шахеди" пошкодили на Харківщині два підприємства

Уночі через дронову атаку на Харківщині пошкоджені два цивільні підприємства. У області є загиблі через агресію РФ.
Про це повідомили у ОВА.
О 23:40 в с.Покровське Ізюмського раойну унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу "Шахед" пошкоджено будівлю забійного цеху птахокомплексу та холодильні установки.
Перед цим у с.Верхньозорянське Куп'янського району унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу "Шахед" на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангару. Постраждалих немає.
Близько 16:00 за межами с.Слатине Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.
Близько 13:00 у с.Івашки Богодухівського району унаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету, який скинув ворожий дрон, загинули три цивільні людини: жінка та двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення.
У с.Борова Ізюмського району унаслідок влучання 1 КАБ по раніше зруйнованій будівлі горіла суха трава на відкритій території.
Пошкоджено 2 приватних будинки, будівлю борівського комунального підприємства, 3 автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом зафіксували пуски трьох КАБ.
Вчора уранці у Борівській ТГ унаслідок обстрілу пошкоджено електропередачі, без електроенергії залишилися 2 населених пункти с. Піски-Радьківські та с. Маліївка. Відновлення триває.
- На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.