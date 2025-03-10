Від ворожої атаки вночі постраждали три райони Київщини

Уночі росіяни вчергове атакували Київщину дронами. Постраждали три райони області.
Про це повідомили у ОВА.
"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", – зазначили у адміністрації і додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.
В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована.
У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку.
У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
- Росіяни застосували по Україні 176 ударних дронів, ППО збила 130 із них. Ще 42 безпілотники-імітатори не досягли цілей.