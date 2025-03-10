Від ворожої атаки вночі постраждали три райони Київщини

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, люди цілі.

Уночі росіяни вчергове атакували Київщину дронами. Постраждали три райони області.

Про це повідомили у ОВА.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", – зазначили у адміністрації і додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована.

У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку.

У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.