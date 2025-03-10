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Від ворожої атаки вночі постраждали три райони Київщини

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, люди цілі. 

Від ворожої атаки вночі постраждали три райони Київщини
Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині, фото ілюстративне
Фото: Київська ОВА

Уночі росіяни вчергове атакували Київщину дронами. Постраждали три райони області. 

Про це повідомили у ОВА. 

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", – зазначили у адміністрації і додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. 

В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована.

У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку.

У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу. 

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

  • Росіяни застосували по Україні 176 ударних дронів, ППО збила 130 із них. Ще 42 безпілотники-імітатори не досягли цілей. 
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