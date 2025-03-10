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Вранці окупанти у Херсоні поранили трьох людей

Окупанти з дрона атакували авто іпоранили цивільного на вулиці. 

Вранці окупанти у Херсоні поранили трьох людей
Херсон, наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Херсонська МВА

Сьогодні, 10 березня вранці росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсона і поранили двох людей. Також постраждав цивільний, який ішов вулицею. 

Про це повідомила обласна прокуратура та в МВА. 

Близько 06:30 окупанти атакували з БпЛА цивільну автівку у Дніпровському районі міста. Через це 39-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення, рук, ніг та обличчя. Потерпілий – під наглядом лікарів. 

Ще одному постраждалому, 35-річному херсонцю, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. У нього – вибухова травма та поранення обличчя. 

Згодом ворог атакував 50–річного чоловіка, який йшов вулицею. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями спини та руки.

  • Росіяни вчора поранили в Херсонській області дев'ятьох людей.
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