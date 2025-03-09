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За тиждень Повітряні сили уразили 700 засобів повітряного нападу росіян, серед них - 8 "Калібрів" і "Іскандер"

Тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів. 

За тиждень Повітряні сили уразили 700 засобів повітряного нападу росіян, серед них - 8 "Калібрів" і "Іскандер"
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

З 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, за тиждень збито:

  • 25 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 520 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 39 розвідувальних БпЛА;
  • 106 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:

  • 44 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
  • 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • 21 – повітряна розвідка.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", - йдеться в повідомленні.

За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:

  • 1029 розвідувальних вильотів БПЛА;
  • 105 скидів та удари FPV-дронами. 

Внаслідок чого було ліквідовано:

  • до 70 чоловік живої сили ворога;
  • спеціальну техніку;
  • 20 укриттів та позицій противника.

У ніч на 7 березня росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України. Тоді Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. У відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі

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