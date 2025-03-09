За тиждень Повітряні сили уразили 700 засобів повітряного нападу росіян, серед них - 8 "Калібрів" і "Іскандер"

З 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, за тиждень збито:
- 25 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 1 крилату ракету Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 520 ударних БпЛА типу Shahed;
- 39 розвідувальних БпЛА;
- 106 БпЛА інших типів.
За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:
- 44 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
- 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- 21 – повітряна розвідка.
"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", - йдеться в повідомленні.
За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:
- 1029 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 105 скидів та удари FPV-дронами.
Внаслідок чого було ліквідовано:
- до 70 чоловік живої сили ворога;
- спеціальну техніку;
- 20 укриттів та позицій противника.
У ніч на 7 березня росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України. Тоді Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. У відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі.