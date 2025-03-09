За тиждень Повітряні сили уразили 700 засобів повітряного нападу росіян, серед них - 8 "Калібрів" і "Іскандер"

З 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, за тиждень збито:

25 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

520 ударних БпЛА типу Shahed;

39 розвідувальних БпЛА;

106 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:

44 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

80 – на винищувальне авіаційне прикриття;

21 – повітряна розвідка.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", - йдеться в повідомленні.

За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:

1029 розвідувальних вильотів БПЛА;

105 скидів та удари FPV-дронами.

Внаслідок чого було ліквідовано:

до 70 чоловік живої сили ворога;

спеціальну техніку;

20 укриттів та позицій противника.

У ніч на 7 березня росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України. Тоді Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. У відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі.