Центр нацспротиву: росіяни остаточно “легалізували” захоплення нерухомості на окупованій території Херсонщини

Росіяни остаточно “легалізували” захоплення нерухомості на окупаційних територіях України.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни ухвалили рішення щодо створення “державного житлового фонду” з “безгосподарчого майна”.

Окупанти обіцяють роздавати квартири та будинки, які вони захопили, незабезпеченим родинам, а також всім “гастролерам” з РФ.

“Вони робили це й раніше, але прийнята гауляйтерами постанова “законодавчо регулює” процес захоплення майна українців”, ‒ зазначили у центрі.

Російські окупанти відновили фільтраційні рейди в Криму під виглядом "навчань". Військові ЗС РФ зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян.