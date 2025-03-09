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Центр нацспротиву: росіяни остаточно “легалізували” захоплення нерухомості на окупованій території Херсонщини

Окупанти ухвалили рішення щодо створення “державного житлового фонду” з “безгосподарчого майна”.

Центр нацспротиву: росіяни остаточно “легалізували” захоплення нерухомості на окупованій території Херсонщини

Росіяни остаточно “легалізували” захоплення нерухомості на окупаційних територіях України.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни ухвалили рішення щодо створення “державного житлового фонду” з “безгосподарчого майна”.

Окупанти обіцяють роздавати квартири та будинки, які вони захопили, незабезпеченим родинам, а також всім “гастролерам” з РФ.

“Вони робили це й раніше, але прийнята гауляйтерами постанова “законодавчо регулює” процес захоплення майна українців”, ‒ зазначили у центрі.

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Російські окупанти відновили фільтраційні рейди в Криму під виглядом "навчань". Військові ЗС РФ зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян.

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