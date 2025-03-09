У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по готелю в Кривому Розі

Кількість жерт російського терору у Кривому Розі зросла до шести.

Росія вдарила по готелю в Кривому Розі

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень через ракетний удар РФ по готелю в Кривому Розі 5 березня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Жертвою агресора став 53-річний чоловік", — повідомляє Лисак.

Лікарі боролися за життя чоловіка кілька днів, але травми виявилися надто важкими.

Кількість жертв унаслідок ракетного удару 5 березня по готелю в Кривому Розі зросла до шести людей. Кількість поранених становить 32 особи.