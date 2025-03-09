Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Ганна Різатдінова, олімпійська призерка: «Тренди в гімнастиці зараз задають Україна, Італія, Болгарія і Німеччина»
Ганна Різатдінова, олімпійська призерка: «Тренди в гімнастиці зараз задають Україна, Італія, Болгарія і Німеччина»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
Кількість жертв унаслідок удару РФ по Добропіллю на Донеччині зросла (оновлено)
Кількість жертв унаслідок удару РФ по Добропіллю на Донеччині зросла (оновлено)
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоЖиття

У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по готелю в Кривому Розі

Кількість жерт російського терору у Кривому Розі зросла до шести.

У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по готелю в Кривому Розі
Росія вдарила по готелю в Кривому Розі
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень через ракетний удар РФ по готелю в Кривому Розі 5 березня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Жертвою агресора став 53-річний чоловік", — повідомляє Лисак.

Лікарі боролися за життя чоловіка кілька днів, але травми виявилися надто важкими. 

Кількість жертв унаслідок ракетного удару 5 березня по готелю в Кривому Розі зросла до шести людей. Кількість поранених становить 32 особи.

  • У готель перед ударом ворога заселилися волонтери гуманітарної організації, розповів потім Володимир Зеленський. Це громадяни Великої Британії, України та США.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies