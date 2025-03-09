У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по готелю в Кривому Розі

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень через ракетний удар РФ по готелю в Кривому Розі 5 березня.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Жертвою агресора став 53-річний чоловік", — повідомляє Лисак.
Лікарі боролися за життя чоловіка кілька днів, але травми виявилися надто важкими.
Кількість жертв унаслідок ракетного удару 5 березня по готелю в Кривому Розі зросла до шести людей. Кількість поранених становить 32 особи.
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