Партизани "АТЕШ" завадили перекиданню палива окупантів з Криму на ТОТ Запоріжжя

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що завадили перекиданню палива окупантів із Криму в Запорізьку область.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху в Телеграм.

"Наші агенти успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі. Ми вистежували склад із паливом, який прямував до Запорізької області, і завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу", — кажуть в "АТЕШ".

Унаслідок диверсійних дій агентів "АТЕШ", перекидання техніки залізницею було затримане, а загарбники зіткнулися з проблемами в постачанні. Диверсію здійснили біля населеного пункту Стовпове Джанкойського району в окупованому Криму.