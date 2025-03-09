8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
Ганна Різатдінова, олімпійська призерка: «Тренди в гімнастиці зараз задають Україна, Італія, Болгарія і Німеччина»
Ганна Різатдінова, олімпійська призерка: «Тренди в гімнастиці зараз задають Україна, Італія, Болгарія і Німеччина»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Кількість жертв унаслідок удару РФ по Добропіллю на Донеччині зросла (оновлено)
Кількість жертв унаслідок удару РФ по Добропіллю на Донеччині зросла (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "АТЕШ" завадили перекиданню палива окупантів з Криму на ТОТ Запоріжжя

Диверсію здійснили біля населеного пункту Стовпове Джанкойського району в Криму.

Партизани "АТЕШ" завадили перекиданню палива окупантів з Криму на ТОТ Запоріжжя
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що завадили перекиданню палива окупантів із Криму в Запорізьку область.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху в Телеграм.

"Наші агенти успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі. Ми вистежували склад із паливом, який прямував до Запорізької області, і завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу", — кажуть в "АТЕШ".

Унаслідок диверсійних дій агентів "АТЕШ", перекидання техніки залізницею було затримане, а загарбники зіткнулися з проблемами в постачанні. Диверсію здійснили біля населеного пункту Стовпове Джанкойського району в окупованому Криму.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies