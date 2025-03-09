Уночі російська армія атакувала навчальний заклад у Балаклії Харківської області

Також ворог атакував дроном адміністративну будівлю та кафе.

Уночі 9 березня російська армія двічі атакувала "Шахедом" навчальний заклад у м. Балаклія на Харківщині.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одне влучання БпЛА "Шахед" в покрівлю двохповерхової будівлі ліцею у Балаклії, виникла пожежа. Друге влучання БпЛА прийшлося в іншу частину ліцею, внаслідок чого пошкоджено скління вікон, покрівлю, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею.

У результаті обстрілу пошкоджено скління вікон у 6-ти багатоквартирних житлових будинках, Балаклійський районний центр ПМСД, пошкоджено скління вікон у будівлі Центру зайнятості, Центру дитячої та юнацької творчості, у двох кафе та пошкоджено два легкових автомобілі.

Також пізно вночі 8 березня у Чугуївському районі зафіксовано влучання двох БпЛА "Шахед" в нежитлову будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Внаслідок обстрілу у Куп'янську пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Між населеними пунктами с. Турове та с. Світличне внаслідок влучання FPV-дрону в автомобіль постраждав 36-річний чоловік, госпіталізований.

У с. Ківшарівка внаслідок артилерійського обстрілу на вулиці загинув 41-річний. У м. Куп’янськ внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 46-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок.

Також в Ізюмському та Харківському районах через атаку ворожих дронів виникли загорання сухої трави.