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Уночі російська армія атакувала навчальний заклад у Балаклії Харківської області

Також ворог атакував дроном адміністративну будівлю та кафе.

Уночі російська армія атакувала навчальний заклад у Балаклії Харківської області
Фото: Олег Синєгубов

Уночі 9 березня російська армія двічі атакувала "Шахедом" навчальний заклад у м. Балаклія на Харківщині. 

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одне влучання БпЛА "Шахед" в покрівлю двохповерхової будівлі ліцею у Балаклії, виникла пожежа. Друге влучання БпЛА прийшлося в іншу частину ліцею, внаслідок чого пошкоджено скління вікон, покрівлю, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею. 

У результаті обстрілу пошкоджено скління вікон у 6-ти багатоквартирних житлових будинках, Балаклійський районний центр ПМСД, пошкоджено скління вікон у будівлі Центру зайнятості,  Центру дитячої та юнацької творчості, у двох кафе та пошкоджено два легкових автомобілі. 

Також пізно вночі 8 березня у Чугуївському районі зафіксовано влучання двох БпЛА "Шахед" в нежитлову будівлю, рятувальники ліквідували пожежу. 

Внаслідок обстрілу у Куп'янську  пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Між населеними пунктами с. Турове та с. Світличне внаслідок влучання FPV-дрону в автомобіль постраждав 36-річний чоловік, госпіталізований.

У с. Ківшарівка внаслідок артилерійського обстрілу на вулиці загинув 41-річний. У м. Куп’янськ внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 46-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок.

Також в Ізюмському та Харківському районах через атаку ворожих дронів виникли загорання сухої трави. 

  • В ніч на 8 березня чотири російські безпілотники атакували цивільне підприємство у місті Богодухів. Сталася масштабна пожежа на площі 2000 кв м. В результаті обстрілу 3 особи загинуло, ще 7 постраждало.
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