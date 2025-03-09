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На Донеччині унаслідок російського терору загинули 2 цивільних

Ще 23 людини зазнали поранень.

На Донеччині унаслідок російського терору загинули 2 цивільних
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 23 січня 2025 року
Фото: ДСНС

Російська армія за добу вбила та поранила 25 мирних жителів Донецької області. 

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 8 березня росіяни вбили 2 мирних жителів у Покровську і Сіверську. Ще 23 людини в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 3027 цивільних, ще 6893 людей постраждали. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. Станом на 16:00 8 березня кількість поранених збільшилась до 47. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинули 11 людей. На Донеччині оголосили день жалоби. Президент Зеленський заявив, що ракетний удар по Добропіллю показує, що цілі в Росії незмінні.

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