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За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 885 130 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу, 8 березня, Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків і 3 системи ППО.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько 885 130 (+1180) осіб,
  • танків  ‒ 10274 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 21360 (+14) од,
  • артилерійських систем  – 24206 (+58) од,
  • РСЗВ  – 1310 (+3) од,
  • засоби ППО  ‒ 1101 (+2) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28362 (+190),
  • крилаті ракети ‒ 3120 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3773 (+1)

Дані уточнюються.

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