За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За добу, 8 березня, Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків і 3 системи ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 885 130 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies