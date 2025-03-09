За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів

За добу, 8 березня, Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків і 3 системи ППО.
Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 885 130 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10274 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14) од,
- артилерійських систем – 24206 (+58) од,
- РСЗВ – 1310 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1101 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190),
- крилаті ракети ‒ 3120 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,
- спеціальна техніка ‒ 3773 (+1)
Дані уточнюються.