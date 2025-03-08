Головне за суботу, 8 березня: авіаудари по Костянтинівці, удар по Богодухову, 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли, жінки на передовій, знищення російської ДРГ на Курщині. Яким запам’ятається 1109-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 150 боїв, найбільша активність ворога – на Курщині.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 30 атак російських загарбників, ще 13 боїв станом на 22:00 тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 березня – в новині.

У ніч на 8 березня чотири російські безпілотники атакували цивільне підприємство у місті Богодухів. Сталася масштабна пожежа на площі 2000 кв м, повідомляє ДСНС.

Станом на 20:40 ліквідована пожежа та завершені аварійно-рятувальні роботи.

У результаті обстрілу 3 особи загинуло, ще 7 постраждало.

У суботу, 8 березня, військові РФ скинули на місто Костянтинівку, що на Донеччині, п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів постраждали четверо людей від 29 до 48 років.

Також у місті пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, чотири адмінбудівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередачі і два газогони.

За минулий тиждень армія РФ скинула на місто 108 авіабомб, внаслідок авіаударів 16 людей загинули і 38 поранені.

Мережею шириться інформація про начебто масовий прорив ЗС РФ на кордоні Сумщини. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк російської пропаганди.

"Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ "Курськ" та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується", — наголошують у ЦПД.

Українські десантники знищили велику групу росіян, які хотіли пройти газопроводом у Суджу на Курщині.

Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції.

Детальніше – в новині.

У ніч на 8 березня дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії у Ленінградській області - підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" у Кірішському районі.

У ГУР зазначили, що "Кірішнєфтєоргсинтез" є значущим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської армії".

На Курщині північнокорейські війська продовжують наступати в районі Суджі, повідомляють аналітики Deep State.

Вони зазначають, що на цьому напрямку основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат, і саме вони зазнають найбільших втрат.

Понад 5 500 військовослужбовиць зараз перебувають безпосередньо на передовій. Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок.

За словами заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, це на 20% більше, ніж у 2022 році. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити права та рівні можливості жінок.

Докладніше – в новині.

Бронзова призерка Олімпіади-2016 Ганна Різатдінова пояснила, чому відсторонення росіянок і білорусок поліпшує рівень художньої гімнастики у світі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

«Російські гімнастки були сильними, але, мені здається, що світ просто звик до них. Навіть якщо вони помиляються, до них ставилися краще. Ймовірно, це теж була частина російської пропаганди. Спорт від цього не вигравав, бо в інших країн було менше шансів на медаль. Зараз же загальний рівень гімнастики зростає, адже він масштабується.Чекаю, щоб США теж підібралися до п’єдесталу. У підсумку від цього всі виграють», – сказала Різатдінова.

Вона також наголосила на тому, що зараз тренди у гімнастиці задають чотири країни.

«Років десять не думала, що скажу так, але тренди зараз задають Італія, Болгарія, Німеччина й Україна. Україна завжди була серед найсильніших, а от інші країни зробили якісний ривок», – переконана вона.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!