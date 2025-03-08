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Українські десантники знищили велику групу росіян, які хотіли пройти газопроводом у Суджу на Курщині

Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції.

Українські десантники знищили велику групу росіян, які хотіли пройти газопроводом у Суджу на Курщині
українські військові, фото ілюстративне
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські десантники знищили велику групу диверсантів на Курщині.

Про це розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

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За його словами, ворог спробував використати підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності у Суджанському районі.

«Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону... Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. Проте наші десантники випередили окупантів», - зазначив війьковий.

Українські бійці організували засідку, дочекалися, коли росіяни вийдуть із тунелю і скупчаться біля виходу. 

«Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення. Ліквідовано близько 80% особового складу противника», - додав Гай.

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