ЦПД: інформація про масовий прорив ЗС РФ на кордоні Сумщини — фейк

Прориву кордону між Новеньким і Журавкою Сумської області не фіксується.

Мережею шириться інформація про начебто масовий прорив ЗС РФ на кордоні Сумщини. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк російської пропаганди.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ "Курськ" та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується", — наголошують у ЦПД.

Також у відомстві уточнюють, що ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основною метою таких груп є закріплення на українській території та розширення зони бойових дій.

"Сили оборони України ефективно знищують такі групи. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", — наголошують у ЦПД.