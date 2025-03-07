ЦПД: росіяни намагаються прорватись в бік траси від Юнаківки на Сумщині та перерізати логістині шляхи

Також на прикордонні Сумщини спостерігаються складні бої зі штурмовими групами росіян.

На прикордонні Сумської області спостерігаються складні бої, ворог застосовує штурмові групи. Росіяни намагаються прорватись до міста Суджа, що в Курській області.

Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як зазначає військовий, ворог за допомогою штурмових груп намагається прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі, що у Курській області.

"Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам", — каже голова ЦПД.