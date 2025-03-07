ЦПД: росіяни намагаються прорватись в бік траси від Юнаківки на Сумщині та перерізати логістині шляхи

На прикордонні Сумської області спостерігаються складні бої, ворог застосовує штурмові групи. Росіяни намагаються прорватись до міста Суджа, що в Курській області.
Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Як зазначає військовий, ворог за допомогою штурмових груп намагається прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі, що у Курській області.
"Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам", — каже голова ЦПД.
- Учора в Сумській ОВА повідомили про спробу заходу ДРГ в Шосткинському районі (Середино-Будська громада). У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив.
- За даними ДПСУ, ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ на Сумщині. Для цього росіяни пробують розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області.