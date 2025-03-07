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ЦПД: росіяни намагаються прорватись в бік траси від Юнаківки на Сумщині та перерізати логістині шляхи

Також на прикордонні Сумщини спостерігаються складні бої зі штурмовими групами росіян. 

ЦПД: росіяни намагаються прорватись в бік траси від Юнаківки на Сумщині та перерізати логістині шляхи
Фото: EPA/UPG

На прикордонні Сумської області спостерігаються складні бої, ворог застосовує штурмові групи. Росіяни намагаються прорватись до міста Суджа, що в Курській області.

Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як зазначає військовий, ворог за допомогою штурмових груп намагається прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі, що у Курській області.

"Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам", — каже голова ЦПД.

  • Учора в Сумській ОВА повідомили про спробу заходу ДРГ в Шосткинському районі (Середино-Будська громада). У результаті бойового зіткнення ворог із втратами відступив.
  • За даними ДПСУ, ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ на Сумщині. Для цього росіяни пробують розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області.
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