ДПСУ: ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ на Сумщині

Для цього росіяни пробують розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумщини.

Ворожі війська не вперше намагаються підійти до українського кордону, де Сили оборони ведуть операцію в Курській області. Ворог не полишає спроб зайти на українську територію, щоб перерізати логістику ЗСУ.

Про це інформує речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, пише "УП".

"Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це по напрямку населеного пункту Новеньке, але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України", — каже Демченко.

Сили оборони не допускають просуванню армії РФ вглиб України і перерізанню логістичних шляхів ЗСУ в Курській області.

Військовий додає, що ворог намагається вибити Сили оборони з Курської області по флангах і в подальшому намагається розширити зону активних бойових дій, намагаючись зайти на територію України.

"На тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння", — наголошує Демченко.