За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Через російський дрон на Харківщині загинули тварини

Влучання зафіксували по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновані вольєри, загинули тварини.Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Встановили, що уночі 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував с. Лісне.

Про це повідомила Харківська облпрокуратура.

У ніч на 3 березня російський безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова.Там загинули тварини.

У Харківському екопарку через ворожий дрон загинули тварини

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