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У Харківському екопарку через ворожий дрон загинули тварини

Російський безпілотників атакував екопарк вночі.

У Харківському екопарку через ворожий дрон загинули тварини
У Харківському екопарку через ворожий дрон загинули тварини
Фото: Харківська облпрокуратура

У ніч на 3 березня російський безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова.Там загинули тварини.

Про це повідомила Харківська облпрокуратура. 

Встановили, що уночі 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував с. Лісне. 

Влучання зафіксували по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновані вольєри, загинули тварини.Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Через російський дрон на Харківщині загинули тварини
Фото: Харківська облпрокуратура
Через російський дрон на Харківщині загинули тварини

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • За минулу добу десятеро людей постраждали на Харківщині через російську агресію, зокрема дитина.
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