У Харківському екопарку через ворожий дрон загинули тварини

У ніч на 3 березня російський безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова.Там загинули тварини.
Про це повідомила Харківська облпрокуратура.
Встановили, що уночі 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував с. Лісне.
Влучання зафіксували по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновані вольєри, загинули тварини.Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- За минулу добу десятеро людей постраждали на Харківщині через російську агресію, зокрема дитина.