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ГУР: у російських снарядах "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти

Знайшли компоненти виробництва США, Великобританії, КНР та Швейцарії.

ГУР: у російських снарядах "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти
Залишки Торнадо-С в будинку
Фото: Харківська обласна прокуратура

У снарядах російських рективних систем залпового вогню "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти.

Про це повідомили у ГУР.

Розвідка зазначила, що у досліджених зразках керованих реактивних снарядів системи залпового вогню "Торнадо-С", що були застосовані державою-агресором Росією проти України, виявлено одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів:

  • ТИУС500 виробництва російського ТОВ “НВК "ОПТОЛІНК";
  • виріб іноземного виробництва без маркування виробника, що має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING.

Використання двох гіроскопів одночасно підвищує точність ураження завдяки отриманню двох масивів інформації щодо поточного розташування об’єкта.

"Іноземний та російський пристрої мають подібну будову: до складу входять три кільцевих інтерферометра Саньяка, розміщених у трьох ортогональних осях, та плати електроніки", – зазначили у ГУР. 

Електроніка російського блоку зібрана на базі програмованої вентильної матриці (FPGA) Altera Cyclone (США), блоку іноземного виробництва – на мікроконтролері STMicroelectronics (Швейцарія).

Також російський блок містить компоненти виробників з США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарії (STMicroelectronics), Великобританії (Golledge Electronics).

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало військовослужбовців передавати зразки російських науково-технічних виробів для аналізу та створення новітнього українського озброєння.
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