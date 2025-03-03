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Захисники ліквідували 1350 окупантів за добу

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 878 070 солдатів.

Захисники ліквідували 1350 окупантів за добу
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1350 окупантів, 11 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем та 2 засоби ППО. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  878 070 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 10252 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16) од,
  • артилерійських систем – 24019 (+60) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1093 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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