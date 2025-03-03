Захисники ліквідували 1350 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1350 окупантів, 11 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб,
- танків ‒ 10252 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16) од,
- артилерійських систем – 24019 (+60) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1093 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).
Дані уточнюються.