Окупанти зосереджують зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках, ‒ Генштаб

Від початку доби 2 березня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Від початку доби 2 березня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села нашої держави. Сьогодні постраждали населені пункти Тимоновичі Чернігівської області; Гірки, Кореньок, Петрушівка Сумської області. Під авіаударами опинилася Лютівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив одну спробу просунутися до наших позицій в районі населеного пункту Загризове, яку успішно відбили українські захисники.

Агресор сім разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населеного пункту Нове та в напрямку Новомихайлівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки противника в районах Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог 12 разів атакував оборонні позиції наших військ в районах Торецька та Щербинівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Тринадцять разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка та Улакли. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Гришине та Леонтовичі.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в напрямках Костянтинополя та Скудного на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воскресенка та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів в районах Гуляйполя, Залізничного та Приютного. Крім того, в районі населеного пункту Привільне Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку.

Триває бій в районі населеного пункту Нестерянка на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників, наразі триває одне боєзіткнення.

На Харківському та Сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак загарбників, ще вісім боєзіткнень триває. Крім цього, ворог завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.