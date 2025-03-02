На Сумщині "Білий Янгол" евакуював під ризиком обстрілів подружжя літніх людей

Екіпаж "Білого янгола" провів евакуацію подружжя з Краснопільщини Сумської області під ризиком обстрілу російських дронів.

Про це розповідає Національна поліція України.

"Літня пара довго не могла вирішити, чи залишати рідний дім, проте все ж прийняла рятівне рішення. У день евакуації село знову потрапило під масований обстріл, лунали сильні вибухи, було чути як розбиваються вікна в будинках", — ідеться у повідомленні.

Ворожі безпілотники кружляли над поліцейським авто, але спецпідрозділу вдалося вивезти людей цілими й неушкодженими.