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На Сумщині "Білий Янгол" евакуював під ризиком обстрілів подружжя літніх людей

Під час евакуації екіпаж "Білого Янгола" переслідували ворожі дрони.

На Сумщині "Білий Янгол" евакуював під ризиком обстрілів подружжя літніх людей
Фото: Національна поліція

Екіпаж "Білого янгола" провів евакуацію подружжя з Краснопільщини Сумської області під ризиком обстрілу російських дронів.

Про це розповідає Національна поліція України.

"Літня пара довго не могла вирішити, чи залишати рідний дім, проте все ж прийняла рятівне рішення. У день евакуації село знову потрапило під масований обстріл, лунали сильні вибухи, було чути як розбиваються вікна в будинках", — ідеться у повідомленні. 

Ворожі безпілотники кружляли над поліцейським авто, але спецпідрозділу вдалося вивезти людей цілими й неушкодженими.

  • Восени минулого року через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.
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