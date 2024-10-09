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На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області.

На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

Через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумської області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області: 90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району.

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