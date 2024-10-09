Ворог вкотре атакує Нікопольщину з артилерією та fpv-дронами

Упродовж 9 жовтня російська армія атакувала Нікопольський та Дніпровський райони Дніпропетровської області. Зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі люди не постраждали.

"По Нікопольщині протягом дня агресор цілив артилерією та fpv-дронами. Бив по районному центру, Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах", — пише Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. Понівечені промислове і транспортне підприємства, чотири приватні будинки, пів десятка господарських споруд. Зачепило й лінії електропередач.

Без постраждалих.