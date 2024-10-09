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Ворог вкотре атакує Нікопольщину з артилерією та fpv-дронами

Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура.

Ворог вкотре атакує Нікопольщину з артилерією та fpv-дронами
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж 9 жовтня російська армія атакувала Нікопольський та Дніпровський райони Дніпропетровської області. Зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі люди не постраждали.

"По Нікопольщині протягом дня агресор цілив артилерією та fpv-дронами. Бив по районному центру, Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах", — пише Лисак. 

Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. Понівечені промислове і транспортне підприємства, чотири приватні будинки, пів десятка господарських споруд. Зачепило й лінії електропередач. 

Без постраждалих.

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