Ворог скинув вибухівку на цивільних в Херсонській області

У середу, 9 жовтня, ворог скинув вибухівку на 58-річну жительку Кіндійки та 68-річного жителя села Львове.
Про це інформує Львівська ОВА.
58-річну жительку Кіндійки доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ніг та рук.
Також через скидання вибухівки з дрона 68-річний місцевий житель села Львове дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та черевної порожнини.
Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
- Напередодні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільне авто в Херсоні.