Ворог скинув вибухівку на цивільних в Херсонській області

У середу, 9 жовтня, ворог скинув вибухівку на 58-річну жительку Кіндійки та 68-річного жителя села Львове.

Про це інформує Львівська ОВА.

58-річну жительку Кіндійки доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ніг та рук.

Також через скидання вибухівки з дрона 68-річний місцевий житель села Львове дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та черевної порожнини.

Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.