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Ворог скинув вибухівку на цивільних в Херсонській області

Потерпілі зазнали вибухових травм.

Ворог скинув вибухівку на цивільних в Херсонській області
село Львове на Херсонщині
Фото: Google Maps

У середу, 9 жовтня, ворог скинув вибухівку на 58-річну жительку Кіндійки та 68-річного жителя села Львове. 

Про це інформує Львівська ОВА.

58-річну жительку Кіндійки доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ніг та рук. 

Також через скидання вибухівки з дрона 68-річний місцевий житель села Львове дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та черевної порожнини. 

Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

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