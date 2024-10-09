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Правоохоронці затримали військового, який публічно оголосив про СЗЧ

Вирішують питання щодо оголошення підозри за дезертирство. 

Правоохоронці затримали військового, який публічно оголосив про СЗЧ
Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який нещодавно публічно оголосив про самовільне залишення частини.

Йдеться про військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені в Офісі генпрокурора не назвали, але йдеться про Сергія Гнезділова – він підтвердив затримання.

"В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели там обшук. Наразі військового затримано в порядку ст. 208 КПКУ та вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Дезертирство в умовах воєнного стану карається позбавленням волі від п'яти до 12 років. 

Окрім статті за дезертирство, передбачене покарання і за самовільне залишення частини (це стаття 107). Там покарання м'якше – за самовільне залишення частини чи місця служби в умовах воєнного стану передбачено позбавлення волі від п'яти до десяти років. 

Більше на цю тему – в матеріалі "В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави". 

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