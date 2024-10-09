Польські фермери не заблокували рух на кордоні з Україною

Відповідні служби України постійно спілкуються із польськими колегами, а українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Польські фермери не розпочали анонсований раніше страйк біля пунтку пропуску на кордоні із Україною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

"Блокування руху для вантажівок — те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, - зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", – сказав Демченко.

За його словами, відповідні служби України постійно спілкуються із польськими колегами, а українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Вчора Державна митна служба України повідомила про імовірний страйк польських фермерів біля пунтку пропуску «Медика - Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Раніше у лютому страйкарі заблокували кордон з Україною, вимагаючи заборонити ввезення з України зернових, а також іншої агропродукції. Наприкінці квітня блокування кордону припинили.