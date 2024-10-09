Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 696 людей, у тому числі 51 дитину.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 11 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 8 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 жовтня.

Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. У Мирнограді поранено людину. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено складське приміщення.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 2 будинки, 5 крамниць, підприємство і 3 автівки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 8 поранено, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 3 освітні заклади, 3 газогони, 70 гаражів і 12 автівок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.

Зазначимо, ворог вночі бив по Україні балістикою і 22-ма "шахедами". Захисники збили 21 дрон, 22-й полетів назад до Росії.