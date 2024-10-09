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Уночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, є поранені

Постраждали двоє медпрацівників.

Уночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, є поранені
Росіяни атакували геріатричний центр на Херсонщині
Фото: Херсонська обласнеа прокуратура

Уночі 9 жовтня, близько 02:00 військові російської армії з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, окупанти поцілили по території геріатричного центру. Поранення дістали двоє медичних працівників. 

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нещодавно росіяни поцілили по геріатричному пансіонаті у Сумах. Тоді загинула одна людина. 

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