Уночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, є поранені

Уночі 9 жовтня, близько 02:00 військові російської армії з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, окупанти поцілили по території геріатричного центру. Поранення дістали двоє медичних працівників.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нещодавно росіяни поцілили по геріатричному пансіонаті у Сумах. Тоді загинула одна людина.