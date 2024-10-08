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На Дніпропетровщині відбувся землетрус

Епіцентр землетрусу був неподалік від Кривого Рогу.

На Дніпропетровщині відбувся землетрус
На Дніпропетровщині відбувся землетрус (ілюстративне фото)
Фото: Анадолу

Сьогодні ввечері, 8 жовтня, у Дніпропетровській області зафіксували землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус зафіксували о 19:36. Його епіцентр був розташований на північний захід від Кривого Рогу.

Сьогоднішні підземні поштовхи мали магнітуду 3,3 бали. 

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Раніше цього року поруч з епіцентром сьогоднішнього землетрусу були зафіксовані ще два підземні поштовхи. 

  • 16 вересня землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.
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