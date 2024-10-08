На Дніпропетровщині відбувся землетрус

Епіцентр землетрусу був неподалік від Кривого Рогу.

Сьогодні ввечері, 8 жовтня, у Дніпропетровській області зафіксували землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус зафіксували о 19:36. Його епіцентр був розташований на північний захід від Кривого Рогу.

Сьогоднішні підземні поштовхи мали магнітуду 3,3 бали.

Раніше цього року поруч з епіцентром сьогоднішнього землетрусу були зафіксовані ще два підземні поштовхи.