На Дніпропетровщині відбувся землетрус

Сьогодні ввечері, 8 жовтня, у Дніпропетровській області зафіксували землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Зазначається, що землетрус зафіксували о 19:36. Його епіцентр був розташований на північний захід від Кривого Рогу.
Сьогоднішні підземні поштовхи мали магнітуду 3,3 бали.
Раніше цього року поруч з епіцентром сьогоднішнього землетрусу були зафіксовані ще два підземні поштовхи.
- 16 вересня землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.