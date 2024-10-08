Місцеве населення не йде на роботу до росіян, а переважна більшість кваліфікованих кадрів покинула окуповані території.

Окупанти відправили на ТОТ Херсонщини чиновників з Калінінграда

Росіяни відчувають дефіцит кадрів на ТОТ Херсонської області.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Для подолання цієї проблеми загарбники вирішили відправити у відрядження чиновників з Калінінграда.

Це має дозволити росіянам підтримати функціонування окупаційних структур. Зараз місцеве населення не йде на роботу до росіян, а переважна більшість кваліфікованих кадрів покинула окуповані території.

Російська влада планує надалі відправляти на окуповані території чиновників з різних регіонів РФ.

“Звичайно, що гастролери будуть отримувати більші виплати ніж місцеві зрадники, які є для окупантів розхідним матеріалом”, - підсумували в Центрі нацспротиву.