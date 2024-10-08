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Сибіга хоче залучити молодь у МЗС і анонсував 50 вакансій

Шукатимуть аташе і провідних спеціалістів.

Сибіга хоче залучити молодь у МЗС і анонсував 50 вакансій
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ 9 жовтня оголосить про набір 50 фахівців на посади аташе і провідних спеціалістів.

Глава відомства Андрій Сибіга заявив, що у МЗС хочуть залучити молодь на дипломатичну службу. 

"За моїм дорученням вже завтра на сайті МЗС з’являться одразу 50 вакантних посад найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Це початкові сходинки дипломатичної кар’єри для молодих людей, які хочуть стати частиною нашої команди та приносити користь своїй країні у цей доленосний час", - написав Сибіга на своїй фейсбук-сторінці.

Він нагадав, що за вимогами закону кандидати мають знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста, при цьому не обов’язково лише профільного вишу чи спеціальності. 

"Особливо хочемо бачити у своїй команді молодь зі знанням рідкісних мов. Хочемо також бачити ветеранів і ветеранок, бо це наші герої, які продемонстрували свій патріотизм та фаховість у найскладніших умовах. Хочу також бачити широку регіональну представленість в МЗС, а також рівномірну представленість та професійні можливості для чоловіків і жінок", - додав міністр.

  • У 2018 році Кабінет Міністрів установив обов'язковість психіатричного огляду громадян, яких приймають на дипломатичну службу. МЗС розробило тоді документ "для врегулювання перевірки наявності психіатричних протипоказань під час влаштування на роботу в органи дипслужби у зв'язку з підвищеним психоемоційним навантаженням, зокрема - під час довгострокових відряджень, особливо в країнах зі складними кліматичними умовами або складною ситуацією з безпекою".
  • Минулого місяця Сибіга анонсував кадрові зміни та нову структуру міністерства.
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