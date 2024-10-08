Генштаб ЗСУ: росіяни особливо активні на Покровському і Курахівському напрямках

Станом на 16.00 8 жовтня на фронті зафіксували 99 боєзіткнень. Росіяни особливо активні на Покровському і Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Так, під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка. Також противник завдав одного авіаційного удару по території Курської області, застосувавши один КАБ.

На Харківському напрямку російські окупанти три рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська та Стариці. Також противник скинув авіабомбу в районі Малих Проходів.

На Куп’янському противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки, шість з цих боєзіткнень тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового та Діброви. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три тривають. Крім того, ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка відбили одну атаку окупаційної армії.

На Краматорському загарбники здійснюють три штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Дві атаки ворога відбили, одна триває.

На Торецькому ворог, за підтримки авіації, зосередив свої зусилля в районах Торецька та Неліпівки, де відбулось вісім боєзіткнень, сім з цих атак досі тривають.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 12 атак противника, сім атак ще тривають.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день вже відбили 14 з 24 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському противник чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Богоявленки. Триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському окупанти здійснили двічі атакували наші підрозділи, поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Лобкове.

На Придніпровському загарбники здійснили три атаки, наразі дві ще тривають.