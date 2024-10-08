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​Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти Росії

Це частин відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом активізувалася за рахунок нових операцій на європейській території.

​Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти Росії
санкції ЄС
Фото: detector.media

8 жовтня Рада Євросоюзу встановила нові межі санкцій у відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, це дозволить переслідувати осіб та організації, пов'язані з РФ, які підривають основні цінності Євросоюзу та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також цінності міжнародних організацій і третіх держав.

"ЄС відтепер зможе протистояти різним гібридним загрозам, таким як підрив виборчих процесів та функціонування демократичних інститутів; загроза і саботаж економічної діяльності, послуги, що становлять суспільний інтерес, або критична інфраструктура; використання скоординованої дезінформації, маніпулювання інформацією та втручання; шкідлива кібердіяльність, використання мігрантів як інструмент впливу та інші дестабілізуючі дії", - йдеться на сайті Ради.

Новий режим санкцій став частиною відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом активізувалася за рахунок нових операцій на європейській території.

Серед обмежень, які торкнуться підсанкційних осіб, - замороження активів, заборона отримання коштів від громадян і компаній ЄС, обмеження поїздок чи транзиту через територію Євросоюзу тощо.

  • Нещодавно на присвяченому санкціям порталі Головного управління розвідки War&Sanctions відкрили три нові розділи, кожен з яких покликаний допомогти цивілізованому світу бути ефективнішими у боротьбі за відновлення миру.
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