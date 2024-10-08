Україна перерозподілить кошти Європейського інвестиційного банку. 86 млн євро підуть на захист енергооб’єктів

Раніше йшлося про додаткові 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни.

Україна перерозподілить кошти Європейського інвестиційного банку і направить додаткові 86 млн євро підуть на захист енергооб’єктів.

Про це на засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду. Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак”, – сказав Шмигаль.

Минулого тижня Денис Шмигаль заявив, що Україна залучить додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни. Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість тощо.