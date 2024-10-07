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Україна зможе залучити експортне фінансування від Великобританії на 3,5 млрд фунтів стерлінгів

Міноборони Великобританії уклало контракти на ракети ППО та стволи артилерійських гармат. 

Україна зможе залучити експортне фінансування від Великобританії на 3,5 млрд фунтів стерлінгів
Україна зможе залучити експортне фінансування від Великобританії на 3,5 млрд фунтів стерлінгів
Фото: ArmyInform

Торговельна місія Великобританії відвідала Україну, це останній крок у відносинах між оборонно-промисловим сектором Британії та Україною після підписання у липні великої угоди. Ця угода дозволить Україні використовувати потужність британської промисловості шляхом залучення експортного фінансування на суму 3,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

Зазначається, що міноборони Великобританії уклало контракти з Thales на ракети протиповітряної оборони та Sheffield Forgemasters на поковки стволів артилерійських гармат. 

“Майбутні замовлення знаходяться в стадії розробки та фінансуватимуться Україною за рахунок її власних резервів і 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів експортного фінансування Сполученого Королівства, наданого Великобританією для підтримки військових зусиль України”, - йдеться у повідомленні уряду.

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Міністр у справах Збройних сил Британії Люк Поллард запевнив, що підтримка Великобританією України є залізною, при цьому Лондон продовжує лідирувати у наданні військової допомоги. Водночас  підтримка Великобританії набагато ширша, ніж просто надання зброї. 

“Поглиблюючи наші зв’язки з ОПК України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно нарощуючи власні можливості України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Поллард.

  • В кінці вересня стало відомо, що Великобританія найближчими тижнями передасть Україні шість артилерійських установок AS90.
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