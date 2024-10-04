Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення податків

Розглядатимуть його в сесійній залі вже цього місяця.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, 19 депутатів проголосували "за", троє утрималися і один проти. У сесійній залі розглядати законопроєкт збираються цього місяця, частина норм набуде чинності теж у жовтні.

Законопроєкт:

збільшує військовий збір з 1,5% до 5%

розширює військовий збір для ФОП

передбачає сплату банками 50% від цьогорічного прибутку

збільшує МПЗ для земель

передбачає сплату 25% прибутку фінустановами

впроваджує помісячну звітність з ПДФО (з січня 2025) – раніше говорили, що це потрібно для "економічного бронювання"

збільшує ренти на видобуток щебня

звільняє від оподаткування кешбек

Стосовно "економічного бронювання" представник Мінекономіки Віталій Кіндратів, зі слів Железняка, сказав, що на розгляді перебуває декілька варіантів.

"Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", – сказав Железняк.

Рішення стосовно цього варіанту уникнення мобілізації ухвалюватиме "політичне керівництво".

Підвищення податків в Україні