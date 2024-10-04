Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення податків

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За його словами, 19 депутатів проголосували "за", троє утрималися і один проти. У сесійній залі розглядати законопроєкт збираються цього місяця, частина норм набуде чинності теж у жовтні.
Законопроєкт:
- збільшує військовий збір з 1,5% до 5%
- розширює військовий збір для ФОП
- передбачає сплату банками 50% від цьогорічного прибутку
- збільшує МПЗ для земель
- передбачає сплату 25% прибутку фінустановами
- впроваджує помісячну звітність з ПДФО (з січня 2025) – раніше говорили, що це потрібно для "економічного бронювання"
- збільшує ренти на видобуток щебня
- звільняє від оподаткування кешбек
Стосовно "економічного бронювання" представник Мінекономіки Віталій Кіндратів, зі слів Железняка, сказав, що на розгляді перебуває декілька варіантів.
"Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", – сказав Железняк.
Рішення стосовно цього варіанту уникнення мобілізації ухвалюватиме "політичне керівництво".
Підвищення податків в Україні
- Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів.
- Документ виносили на повторне перше читання, і, зрештою, проголосували в першому читанні.
- Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй".
- Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала.