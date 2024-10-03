Україна вперше отримає від Південної Кореї $100 млн кредиту

Україна вперше отримає пільгове фінансування від Південної Кореї. Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів.
Залучення 100 млн доларів США є першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея.
Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
"Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами", — зазначив Марченко.
- У квітні 2024 року уряди України та Республіки Корея підписали угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024 – 2029 років.
- Крім цього, Південна Корея повідомила, що подвоїть внески до трастового фонду НАТО для України.
- З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея надавала Україні різноманітну гуманітарну та фінансову підтримку. Сеул також приєднався до економічних санкцій щодо Росії.