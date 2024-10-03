Україна вперше отримає від Південної Кореї $100 млн кредиту

Кредит надають на строк у 20 років із процентною ставкою 1,0% річних.

Україна вперше отримає пільгове фінансування від Південної Кореї. Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів.

Залучення 100 млн доларів США є першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея.

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

"Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами", — зазначив Марченко.