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Україна вперше отримає від Південної Кореї $100 млн кредиту

Кредит надають на строк у 20 років із процентною ставкою 1,0% річних. 

Україна вперше отримає від Південної Кореї $100 млн кредиту
Підписання кредитного договору з Експортно-імпортним банком Кореї
Фото: Міністерство фінансів

Україна вперше отримає пільгове фінансування від Південної Кореї. Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів.

Залучення 100 млн доларів США є  першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея. 

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

"Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть  подальшій взаємовигідній співпраці між країнами", — зазначив  Марченко.

  • У квітні 2024 року уряди України та Республіки Корея підписали угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024 – 2029 років.
  • Крім цього, Південна Корея повідомила, що подвоїть внески до трастового фонду НАТО для України.
  • З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея надавала Україні різноманітну гуманітарну та фінансову підтримку. Сеул також приєднався до економічних санкцій щодо Росії. 
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