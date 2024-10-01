Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)

Компромісна позиція комітету полягає в тому, що на казначейство підуть лише залишкові кошти, які понад два місяці лежать на рахунку медзакладу. Мінфін же пропонував перевести взагалі всі кошти.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування продовжив засідання щодо ініціативи міністерства фінансів повернути рахунки медичних закладів в казначейство. Проти цієї ініціативи раніше виступили експертні організації: на їхню думку, через неї робота медзакладів буде паралізована.

Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак підтримала компромісну позицію комітету, щоб на казначейство переходили ті кошти, які більше двох місяців лежать на рахунках медзакладів і їх не використовують. Це близько 5% від загальної кількості коштів.

На її думку, нова норма мотивуватиме медзаклади виконувати договори з НСЗУ в повному обсязі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтримав компромісну ініціативу також, і додав, що Мінфіну треба дати завдання відпрацювати технологічні рішення в казначействі. Голова комітету Михайло Радуцький назвав цю пропозицію "дуже гарною".

"Мінфіну та казначейству реалізувати технічні рішення щодо забезпечення рахунками надавачів медичних послуг державної та комунальної власності", – запропонував Радуцький.

Цю пропозицію члени комітету підтримали 11 "за", двоє утримались, один проти.

На засіданні комітету пояснили, що основні рахунки медзакладів будуть у банках, а залишки, що перевищуватимуть двомісячний бюджет, мають належати казначейству. Мінфін же спочатку провонував, щоб усі кошти, а не надлишкові, перевели з рахунків банків на казначейство.

Оксана Дмитрієва, заступниця голови комітету, вважає, що треба заслухати позицію лікарів щодо цієї ініціативи, оскільки норма може загрожувати автономності лікарень. Однак Радуцький сказав, що розмови з головними лікарями були. Він вважає, що ті медзаклади, які проти ініціативи, не вміють планувати бюджет.

З 2018 року лікарні отримали змогу відкрити власну рахунку в банках, а кошти на них – використовувати на закупівлю ліків і зарплати.

У проєкті бюджету на наступний рік посадовці заклали вимогу перевести усі медзаклади на казначейські рахунки. Благодійні фонди “Пацієнти України” та “Здорові рішення”, та також ГО “Медичні лідери” вважають, що це "спричинить колапс у роботі системи охорони здоров’я і залишить мільйони пацієнтів без необхідної меддопомоги під час війни". Уже з 1 березня лікарні можуть опинитися в ситуації, коли доведеться місяцями чекати, щоб оплатити рахунки на закупівлі ліків, розхідних матеріалів тощо.

Уже з 1 березня лікарні можуть опинитися в ситуації, коли доведеться місяцями чекати, щоб оплатити рахунки на закупівлі ліків, розхідних матеріалів тощо. Мінфін заявляє, що такий крок не ускладнить роботу лікарень, і держава "не буде впливати на витрачання коштів надавачів медичних послуг".