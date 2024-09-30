Атаки на енергетику загрожують браком доступу до безпечної питної води для понад 3 млн українців

Нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру поставили під загрозу доступ до безпечної питної води для понад 10% населення (приблизно 3,7 мільйона українців). Особливо високі ризики для немовлят, маленьких дітей, літніх людей і людей із хронічними захворюваннями чи ослабленим імунітетом.

Про це йдеться в доповіді спостерігачів ООН з прав людини.

Для очищення питної води потрібна електроенергія. Тривале відключення світла підвищує ризик поширення інфекцій через неочищену воду. Довгострокові перебої з електропостачанням можуть знизити здатність водоканалів дотримуватися стандартів охорони здоров’я та безпеки.

Також, за даними доповіді, удари росіян по українській енергетиці матимуть довгострокові наслідки, включно з підвищеною захворюваністю українців, і будуть вимірюватися пізніше. Ймовірно, вони перевищать вже зафіксовану шкоду і можуть погіршуватися при потенційних майбутніх ударах.

Попри те, що медзаклади мають резервні генератори, їхнє використання не завжди забезпечує стабільне постачання енергії для всього обладнання протягом тривалого часу. Керівник департаменту охорони здоров’я південної області повідомив Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні , що деякі заклади витрачають до 700 л пального щодня для роботи генераторів.

Наприклад, після атаки на ТЕС у Дніпрі електропостачання було припинено на три дні, через що персонал і пацієнтів місцевої лікарні довелося перевезти до інших медзакладів.

Також просте переміщення пацієнтів між поверхами ускладнюється через те, що генератори часто не забезпечують роботу ліфтів. У менших клініках медичні послуги були обмежені або перенесені через відсутність достатнього резервного енергопостачання.

Дані доповіді кажуть також, що люди з інвалідністю та пацієнти, які потребують життєво необхідного обладнання для підтримки життя вдома (наприклад, інгаляторів, кисневих апаратів або інсулінових помп), під час відключень електроенергії стикаються з підвищеним ризиком для здоров’я. Також погіршується якість ліків, які потребують охолодження, наприклад, інсуліну.

Ці ризики особливо високі для літніх людей і тих, хто має слабке здоров’я. Деякі заходи, спрямовані на забезпечення тепла в сільській місцевості та автономних домівках, наприклад, спалювання деревини або вугілля, використання дизельних генераторів чи електрообігрівачів (при наявності електрики), створюють додаткові небезпеки: ризик отруєння токсичними речовинами, особливо для дітей, виникнення пожеж і опіків.

Відключення електроенергії негативно впливають на психічне здоров’я, підсилюючи стрес, тривогу, страх і відчуття ізоляції. Це особливо небезпечно для людей із наявними психічними розладами, осіб з інвалідністю та переміщених осіб .

Працівники енергетичної інфраструктури також зазначили, що напади впливають на їхнє психічне здоров’я. Деякі спеціалісти змушені залишатися на чергуванні на робочих місцях або біля укриттів навіть під час атак. Один з інженерів розповів: «Ми виснажені та напружені. Ніхто не знає, чи повернемося ми додому живими після зміни».

Холодна погода також збільшує ризик смертності та травм через переохолодження, обмороження, а також загострення хронічних захворювань, таких як серцеві недуги, інсульти та респіраторні хвороби.