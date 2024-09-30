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FDA схвалило революційні ліки від шизофренії

Прорив для людей, які живуть із шизофренією. Так профільне медичне медіа WebMd оцінило те, що Управління продовольства та медикаментів США (FDA) схвалило новий пероральний препарат для дорослих.

FDA схвалило революційні ліки від шизофренії
Нові ліки від шизофренії
Фото: Bristol Myers Squibb

Washington Post назвав це проривом після 70 років поступових інновацій, який, ймовірно, дозволяє уникати побічних ефектів, через які багато пацієнтів припиняють приймати ліки.

На відміну від традиційних антипсихотичних препаратів, Cobenfy націлений на інший шлях у мозку, пропонуючи нову надію на лікування.

Шизофренія є серйозним психічним розладом, яким страждає близько 24 мільйонів людей у світі. Це змушує людей важко відрізнити реальність від уяви, і симптоми зазвичай з’являються в пізньому підлітковому або ранньому дорослому віці.

Стан впливає на те, як люди думають, відчувають і поводяться, впливаючи на роботу, освіту, стосунки та загальний стан.

Люди з шизофренією мають у 2-3 рази більше шансів померти в молодшому віці, причому близько 5% помирають через самогубство.

«Це перший новий підхід до лікування шизофренії за десятиліття, що пропонує альтернативу стандартним лікам, які використовували багато пацієнтів», — сказала Тіффані Фаркіоне, докторка меднаук, директорка відділу психіатрії в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA.

Активними інгредієнтами цих ліків є ксаномелін і троспію хлорид. Препарат призначений для зменшення таких симптомів, як чутність голосів, марення, неорганізоване мовлення, відсутність мотивації, соціальна замкнутість, а також труднощі з мисленням, пам’яттю та прийняттям рішень.

На відміну від старих препаратів, Сobenfy націлений на інші рецептори, допомагаючи людям, які не знайшли полегшення або мали сильні побічні ефекти від інших методів лікування.

Cobenfy буде доступний у формі пероральних капсул. Його схвалення ґрунтувалося на успішному клінічному випробуванні III фази. Воно показало, що Cobenfy полегшив симптоми шизофренії та добре переносився порівняно з плацебо. 

Він не викликав поширених побічних ефектів, таких як збільшення ваги, сонливість або рухові розлади, які часто пов’язані з традиційними методами лікування.

Виробником препарату є Bristol Myers Squibb.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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