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Виручка “Добробуту” за три квартали вже перевищила результат минулого року

Виручка медичної мережі “Добробут” за три квартали поточного року складає 2,5 млрд грн, що вже перевищує результат за весь 2023 рік – 2,3 млрд грн. 

Виручка “Добробуту” за три квартали вже перевищила результат минулого року
Ресепшн багатопрофільної лікарні 'Добробут' на проспекті Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом

Протягом січня-серпня 2024 року “Добробут” сплатив понад 360 млн грн податків. За підсумками минулого року сума виплат компанії у державний бюджет склала 370 млн грн.

133 працівники “Добробуту” мобілізовані та служать у ЗСУ. За 8 місяців поточного року компанія виплатила їм 16 млн грн включно з податками.

“Довіра наших клієнтів, команди та партнерів дає нам сили дивитися в майбутнє з оптимізмом. Ми прогнозуємо збільшення доходу компанії в порівнянні з довоєнним періодом за рахунок відкриття нових напрямів та медичних центрів.

У травні ми запустили Центр психічного здоров’я з повним спектром профільних послуг: від консультації психолога, психіатра та психодіагностики до стаціонарного лікування.

А в червні – дві власні діагностичні лабораторії. До кінця року плануємо запустити нову клініку в центрі Києва.

Працюємо над покращенням внутрішніх процесів, щоб все було зручно і пацієнтам, і медичній команді. Ми прагнемо бути love mark для наших клієнтів.

Розвиток бізнесу під час війни – це підтримка економіки держави та соціальна відповідальність перед суспільством. Наші податки потрібні країні тут і зараз”, — зазначив генеральний директор медичної мережі “Добробут” Вадим Шекман.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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